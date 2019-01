Завеян полицай през деня и професионален поръчков убиец през нощта е „инструментът“, който трябва да разреши един нетолкова битов проблем. Двама, на пръв поглед, нормални брат и сестра планират убийството на властната си майка, като крайната им цел е да се доберат до парите от застраховката й. Киноманите веднага ще разпознаят крими трилъра „Килър Джо“ от 2011 г. с Матю Макконъхи в ролята на въпросното неориентирано ченге.

Същата история се разиграва в наши дни, в Малък градски театър „Зад канала“, където килърът е Малин Кръстев, не по-малко убедителен и очарователно зловещ от холивудския си колега. Всичко, което се случва на родната сцена, е достойно да влезе и в най-мрачните полицейски сводки. Три трупа, четирима прецакани и едно бебе има в тази черна криминална комедия на ужасите. В нея всичко е брутално – от сюжета до езика, който използват героите в издадената през 1993 г. пиеса на Трейси Летс.

Снимка: Малък градски театър Зад канала

„Това е спектакъл-дистопия, иронична реалност, изградена от мрак и нищета, лишена от норми, правила и граници, казва режисьорът Стайко Мурджев. Кошмарна действителност, в която светлината отдавна е угаснала, победена от непрогледните сенки на чудовищата. Разумът спи и сънува чудовища, които са готови да убият, предадат или пратят на сигурна смърт най-близкия до тях в името на собственото си спасение“.

Снимка: Малък градски театър Зад канала

В българската версия на „Килър Джо“ участват още Анастасия Лютова, Луиза Григорова-Макариев, Стоян Младенов и Георги Кацарски. Сценографията е на Марина Райчинова.

За Трейси Летс

Роденият през 1965 г. Трейси Летс е едно от трите деца на актьора Денис Летс (1934-2008) и авторката на бестселъри в жанра съвременен романи Били Летс (Where The Heart Is – 1995, издадена у нас през 1996-а под името „Аз и дъщеря ми“, The Honk And Holler Opening soon – 1998). Трейси е автор и на сценичната пиеса „Килър Джо“, която излиза на Бродуей през 1998 г. и се играе в продължение на девет месеца от звезди като Скот Глен, Аманда Плъмър, Майкъл Шанън, Сара Полсън и Марк Нелсън.

Полсън е бивша годеница на писателя, през 2013 г. той се жени за друга актриса – Кари Куун, която през 2018 г. му роди син. Трейси Летс е носител на престижните награди „Пулицър“ (2004) и „Тони“ (2008), а заради „Килър Джо“ има номинация за „Сатурн“.