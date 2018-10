Познаваме я като Стаси Кара от „Като на кино“, чели сме книгите й, гледали сме срещите й с едни от най-големите имена в седмото изкуство. Не можем да забравим красивата й усмивка и приятелския тон във всяка дума от срещата с нея – независимо дали е на екран или на живо. Тази очарователна млада дама отваря нова страница в биографията си, за да премине към друго ниво в общуването със света на киното. А промяната на името – Станислава Айви, е само първата и може би най-незначителна заявка на българката, която реализира първия си филмов проект като режисьор и сценарист. Идеята и концепцията на I know what you did (Знам какво направи) е разработена съвместно с Марко Ричи, който е оператор и режисьор, приятел на Стаси от времето, когато учи кино в Италия. Оператор е Томислав Михайлов-Чочо.

Късометражният кино дебют на Станислава Айви ще бъде изцяло на английски език. Тя пише сценария миналото лято, малко след като изкарва курс за режисьори в New York Film Academy.

Главната мъжка роля се изпълнява от 59-годишния британския актьор Майкъл Маккел. Стаси се запознава с него по време на друг семинар, но в Лондон, където той е гост лектор. „Той е толкова обаятелен и силен като личност, през цялото време пишех сценария с мисълта именно за него в главната роля. Когато му предложих, той се съгласи веднага и без уговорки“, разказва Станислава.

„Никога не може да бъдеш сигурен дали един млад режисьор няма да стане голяма звезда и да ти даде роля в следващия си филм“. С тези думи думи Маккел обяснил на българката защо подкрепя дебютанти в правенето на кино.

Майкъл Маккел е израснал по улиците на Лондон. През 80-те години на миналия век е музикална звезда в родината си, издава албуми, сингли. Малко след като навършва 30, претърпява тежка катастрофа, след която решава да промени живота си драстично. Записва се да учи актьорско майсторство, участва в британски сериали. Играл е в Essex boys със Шон Бийн, а един от последните проекти, по които работи, е Allied на Робърт Земекис с Брад Пит и Марион Котияр.

Интересна е историята и около двата основни женски персонажа. Единият е поверен на актрисата Арсения Иванова, която в последните години се занимава с преподавателска дейност и се връща на екран специално за проекта на Стаси, а другият се изпълнява от дъщерята на Майкъл Маккел – Клаудия Грейс Маккел. Милица Гладнишка и Владимир Зомбори са с поддържащи роли. Сценографията е на Андреа Попова, а костюмите са на Мирела Василева. Музиката е на Марио Григоров, работил с имена като Джон Войт и Джей Кей Роулинг.

I know what you did е за разследващ журналист от Лондон. Майкъл Дауни попада на история за навлизането на италианската мафия в Източна Европа. „Това пък е вдъхновено от абсолютно истинска история“, обяснява режисьорката. Припомня събитията от началото на 2018 г., когато словашкият журналист Ян Куцяк и приятелката му бяха убити в апартамента им. Дауни тръгва по следите на точно този случай, което го довежда и в българската столица София. През цялото време, докато работи по случая, той получава съобщения с един единствен текст – I know what you did. У нас се запознава и с мистериозна дама, която междувременно успява да спаси от нападение, и в сюжета започват да се преплитат и други истории. „Нещата никога не са това, което изглеждат, и това е и смисълът на филма“, обобщава режисьорката.

Станислава Айви вярва, че I know what you did е само първата крачка към голямото кино: „Имам достатъчна трезва преценка за себе си и знам какво мога да правя. Надявам се филмът да извърви своя нормален, дълъг път по фестивали. Това ще бъде реална преценка за моите умения“. Припомня, че много от късометражните ленти на най-големите имена в режисурата в последствие са ставали пълнометражни.

Засега нещата вървят повече от обнадеждаващо, защото само като сценарий I know what you did е полуфиналист в Manhattan Film Shorts.