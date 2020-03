Фронтменът на U2 Боно изпълни първата си нова песен от 2017 г. - композицията е вдъхновена от карантината на италианците заради пандемията от новия коронавирус.

Той публикува новата си песен "Let Your Love Be Known" в Инстаграм профила на рок групата с послание:

"За италианците, които я вдъхновиха… за ирландците… за ВСЕКИ, който този ден на Свети Патрик е натясно вкъщи, но все още пее. За лекарите, медицинските сестри и грижещите се на първа линия, пеем за вас.

Във видеото, заснето в дома на Боно в Дъблин, той казва, че е написал песента "Let Your Love Be Known" час преди да я публикува и да я изпълни соло на пиано.

Лириките на песента представят впечатленията на Боно от притихналия и безлюден Дъблин, а усещането е за изолация и страх на фона на пандемия от коронавируса SARS CoV-2. Но вдъхновен от карантината на италианците, които въпреки всичко пеят от балконите си, Боно също запява:

Не можеш да докосваш,

Но можеш да пееш

Над покривите

Пей ми по телефона

Пей и ми обещай, че няма да спреш

Пей и никога няма да си сам.

Боно пусна песента в Деня на Свети Патрик, като празненствата в Ирландия и в цял свят бяха отменени заради разпооредбите за социално дистанциране.

Вижте целия текст на новата песен на Боно в Ladyzone.bg.