Новина за меломаните - Богатият архив на рок иконата Дейвид Боуи ще бъде разкрит на публиката в Лондон – в нов музей, посветен на легендата.

Колекцията е от над 90 хиляди предмета, които обхващат шест десетилетия от кариерата му – 400 сценични костюма, 150 инструмента, 70 хил. фотографии, оригинални ръкописи и неиздавани проекти. Рок звездата почина от рак през 2016 г. на 69-годишна възраст.

