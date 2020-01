Тийн сензацията Били Айлиш спечели всички четири големи награди "Грами" - за албум, песен, запис на годината и най-добър нов изпълнител, съобщи Ройтерс.

18-годишната Айлиш получи отличия за дебютния си студиен албум "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", а сингълът й "Bad Guy" бе обявен за запис на годината и песен на годината.

Рапърката Лизо спечели три награди "Грами", а кънтри рапърът Лил Нас Екс спечели две за песента "Old Town Road".

Церемонията започна с отдаване на почит към баскетболната звезда Кобе Брайънт, който загина в катастрофа с хеликоптер в Лос Анджелис.

Още при откриването Лизо посвети церемонията на легендарния баскетболист, а част от звездите изказаха съболезнованията си.

Церемонията по връчването на наградите „Грами“ се проведе в спортния комплекс "Стейпълс сентър" в Лос Анджелис, където Брайънт е играл много от мачовете си.