Бебе леопардче е новият любимец във Варненския зоопарк. То носи името Виктория.

Вики се ражда преди 2 месеца, но до скоро не напускаше закритото си местообитание. Сега смело опознава света заедно с майка си Киара.

"Основната цел на мама е да го научи да се катери, да скача, и мама да я гушка и да я топли. И виждаме, че я е научила да се катери добре", разказва пред bTV Иванка Стоянова, директор на Зоопарк-Варна.

Едно от любимите занимания на леопардчето е да се качва на дървото и да наблюдава от там.

"Все още се храни с кърма, но започва вече и с месо да се храни. Доста е спокойна", казва Пламена Каразутева, зоолог.

Виктория е трето поколение на леопардите Киара и Амир.

"Роди се много мъничка, за разлика от братята и сестрите си. Към днешна дата вече е към 3 кг, чувства се добре", казва още Иванка Стоянова.

Засега бащата Амир е разделен от Виктория, но скоро семейството ще се събере.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK