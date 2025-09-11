Учени от НАСА смятат, че любопитните „леопардови петна“ върху скала, взета от роувъра "Пърсивиърънс" на Марс миналата година, могат потенциално да бъдат резултат от древен живот.

Учените са стигнали до извода, че скали съдържат белези на древни микроби.

От 2021 г. насам марсоходът изследва дъното на кратер на Червената планета на над 3 и половина милиарда години.

Екипът на Земята проявява интерес към парче скала със странни петна и след година проучвания заключва, че минералите приличат на продукт от микроби, консумирали някаква органична материя.

Въпреки че резултатите не са окончателни, от НАСА смятат, че са една крачка по-близо до отговора на въпроса сами ли сме във Вселената.

