История за двама българи в света на турските сериали. Гергана и Александър от Шабла срещнаха звездите на любимата си драма „Далечен град“ - хит на четири континента, който у нас се излъчва по bTV Story.

„Далечен град“ е семейна сага, в която Алия - в ролята Синем Юнсал - губи съпруга си и заживява с неговия брат Джихан Албора, изигран от Озан Акбаба. Мястото на действието е митичният град Мардин.

На снимачната площадка на километри от Диарбекир, почти до Сирийската граница, Гергана и Александър Николови очакваха срещата със звездите от обичания сериал.

Снимка: bTV

„Тя чака всеки епизод с нетърпение и когато не може да го гледа в часа, в който е пуснат стои до късно вечерта, за да може да го изгледа“, казва Александър.

„Далечен град“ е най-актуалният блокбъстър сред турските сериали в световен мащаб, с аудитория от над 20 млн. души на епизод.

В голямото турско кино някои статисти мълчат, а други просто блеят.

След часове очакване, Гергана и Александър се срещнаха със звездите Синем и Озан.

Снимка: bTV





„Аз ги видях по-красиви, по-блестящи, по-лъчезарни.Единственото, което им казах е, че ги поздравих от името на всички зрители на bTV Story.



Мечтата на Гергана и Александър се сбъдва, след като печелят игра от Facebook страницата на bTV Story. Именно по канала за новели и сериали се излъчва и „Далечен град“, всеки делник от 21:30 ч. Освен снимачната площадка, нашите герои от Шабла обиколиха и всички забележителности от региона.

