Синтия Никсън, звездата от сериала "Сексът и градът", предизвика истинска буря от реакции в интернет с видеото "Бъди дама, казват".

Във видеоклипа актрисата чете текста "Be A Lady They Said", първоначално написан от Camille Rainville през 2017 г.

"Бъди дама, казват. Полата ти е твърде къса. Ризата ти е твърде оскъдна. Панталоните ти са твърде тесни. Не показвай толкова много кожа. Не показвай бедрата си. Не показвай гърдите си..."

"Не показвай деколтето си. Не показвайте бельото си. Не показвай раменете си. Прикрий се. Остави нещо на въображението. Облечи се скромно. Не бъди изкусителка. Мъжете не могат да се контролират. Мъжете имат нужди. Изглеждаш старомодно. Отпусни се. Покажи малко кожа. Изглеждай секси. Изглеждай страстно..."

Това са само малка част от фрагментите, изречени от Синтия Никсън в силно емоционалното и красиво видео.

Гледайте 3-минутния клип, режисиран от Пол МакЛийн, в Ladyzone.bg.