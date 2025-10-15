Във вторник вечер, в най-напрегнатия до момента епизод на „Traitors: Игра на предатели“ по bTV, зрителите станаха свидетели на стратегически обрат, който преобърна баланса на силите в Имението на тайните. След серия от неочаквани ходове Даниел Бачорски отстрани Невена Бозукова – Неве, с което сложи край на едно от най-интересните съзаклятия в играта. В същото време бизнесменът очерта пред зрителите новия си план, а именно – да привлече Владо Николов като „предател“. На пътят му несъзнателно се изправи Оля Малинова, която със своите подозрения се превърна в сериозна пречка за намеренията на Бачорски.

Кризата между Неве и Бачорски избухна с пълна сила след прогонването на Гъмов, което постави актрисата в центъра на подозренията. Въпреки че тя таеше известна вяра в съюз с Бачорски, той подготви план за нейното елиминиране, дори след като ѝ обеща защита на кръглата маса и двамата си стиснаха ръцете. В крайна сметка Неве взе решение да постави своето име в списъка на четиримата, на които са издадени „смъртни присъди“ – редом с Антон Стефанов, Глория Петкова и Владо Николов, а един от тях ще напусне играта на следващата сутрин.

На закуската Владо Карамазов съобщи на участниците имената на осъдените четирима играчи, както и фактът, че в списъка предателите са имали възможност да добавят дори себе си. Това веднага породи вълна от спекулации и нови схеми. В този момент, и въпреки че шансовете му да стане жертва на „убийство“ да се увеличават - Владо Николов заяви на Неве, че ще гласува срещу нея вечерта на кръглата маса. Така волейболният национал без да подозира, отново насочи своя глас към „предател“ след успеха му с Георги Янев. „Осъдените“ Антон, Глория, Неве и Владо имаха възможност да се спасят от „убийство“, ако техният отбор спечели дневната оспорвана задача. Мисията, в която се впуснаха отборите, бе да се отговаря на въпроси, свързани с това колко добре се познават играчите. Отборът на Глория успя да завърши първи, осигурявайки ѝ защита за през нощта и първи щит в играта за моделът и DJ. Така тримата останали – Владо, Антон и Неве – влязоха в зоната на риск, където всеки ход може да бъде фатален.

Снимка: bTV

На кръглата маса напрежението достигна своя връх. Бачорски взе думата пръв и публично посочи Неве като предател, подчертавайки несъответствия в нейните действия и се аргументира. Тя отговори с характерните си метафори и спокойствие: „Всеки може да е предател. Дори Бачорски или Жоро“ и допълни - „Тихият всъщност е шумен, шумният е тих. Реката отгоре е тиха, но отдолу не“. Въпреки опита ѝ да запази самообладание и равнодушие, с категоричен вот срещу нея, актрисата напусна играта с достойнство и думите: „Когато избрах да вляза в това предизвикателство, вече бях победила.“ А по отношение на Бачорски Неве сподели пред камерата - „Подаде ми ръка, обеща ми, че няма да ме дъниш… а после ме изгони… още повече ме е яд, че един мъж с достойнство, застана и ми стисна ръката и днес ме предаде. Бачорски, защо и ти! Нали беше мъж бе?“

След елиминацията на Неве, картите в имението на тайните отново се разбъркаха. Част от участниците изразиха на глас прозрението си, че „предателите“ всъщност са четирима. Оля Малинова пък открито изрази подозрения към Владо Николов: „Той контролира мнението на другите за себе си. Не е никакъв тъп спортист, както той се определя – той е мастърмайнд.“ Оля сподели своето подозрение и пред Бачорски, който от своя страна вече е оформил в главата си план и Николов е ключова фигура в него. „Искам да продължа напред с Владо. Един от най-големите българи — да стане един от най-големите предатели.“ – разкрива бизнесмена. Подозренията на Оля, на която се доверяват много хора, притесниха останалия единствен „предател“. Той не скри, че Малинова е „много опасна, безскрупулна“, и се притеснява, че тя „подготвя армия да удари Владо Николов“.

В същото време волейболният национал насочва подозренията към Оля, като част от „предателската група“. Той прекарва цялата вечер в компанията на Мирела, която иска да види на финал и е решен да й помогне да стигне до там. Водещата и стенд ъп комик заподозря, че действията на Владо Николов са насочени именно към нея и нейното отстраняване от играта.

Вечерта на „конклава“ се оказа изключително интересна за Бачорски. От срещата му с Владо Карамазов стана ясно, че „предателят“ има възможност при лична среща да вербува нов човек към тайното съглашение. Условието е просто – ако другият играч откаже, то той или тя автоматично напуска “Trsitors: Игра на предатели”. Дали Бачорски ще рискува да привлече Владо Николов, с когото самият той не иска „да нахрани“ останалите. Или ще избере Мая Пауновска, на която има доверие…или ще се насочи към Оля Малинова, която определя като „камикадзе“, предстои да стане ясно в следващия епизод на играта.

След този епизод „Traitors: Игра на предатели“ навлезе в нов етап – пълен с напрежение, съюзи и още по-сложни двойни игри. С отстраняването на Неве и появата на нови стратегически линии около Бачорски, Владо и Оля, зрителите ще станат свидетели на истинска битка за влияние, доверие и оцеляване в следващите епизоди.

Не пропускайте следващия епизод на „Traitors: Игра на предатели“ – във вторник (21 октомври) от 20:00 ч. само по bTV!

