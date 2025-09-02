Арестуваха изпълнителя на хита Gangnam Style – Psy, за наркотици. Според официалната информация, предоставена от полицията в Сеул, разследването срещу 46-годишния изпълнител Пак Дже Санг започва след сигнал от близък до него човек.
Психотропните лекарства, отпускани по рецепта, са били получавани чрез лекар в университетска болница в южнокорейската столица, който също е сред арестуваните.
Властите твърдят, че част от медикаментите са били изнасяни за трети лица, включително и чрез мениджъра на Psy, което се разглежда като престъпление по законите на страната.
След триумфа на Gangnam Style обаче кариерата му така и не успява да повтори същия успех.
Изпълнителят неведнъж е говорил открито за личните си трудности, включително депресия, тревожност и хронични проблеми със съня, които го съпътстват в последните години.
Според разследващите от 2022 г. Psy редовно е получавал рецепти за мощни медикаменти, които по закон е трябвало да получава лично, но вместо това са били вземани от трети лица.
