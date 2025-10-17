Латинолегендата Глория Естефан чества 50 години на сцената.
Родената в Куба изпълнителка започва кариерата си през далечната 1975 година, когато е на 17 години.
Семейството ѝ емигрира в Съединените щати веднага след социалистическата революция и се установява във Флорида.
Глория завършва психология в университета в Маями, но голямата ѝ страст е музиката.
Има 30 издадени албума, като последният е записан тази пролет.
Носител е на 3 награди „Грами“ и на много отличия за латиномузика.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK