Латинолегендата Глория Естефан чества 50 години на сцената.

Родената в Куба изпълнителка започва кариерата си през далечната 1975 година, когато е на 17 години.

Семейството ѝ емигрира в Съединените щати веднага след социалистическата революция и се установява във Флорида.

Глория завършва психология в университета в Маями, но голямата ѝ страст е музиката.

Има 30 издадени албума, като последният е записан тази пролет.



Носител е на 3 награди „Грами“ и на много отличия за латиномузика.

