Певицата Глория Естефан днес празнува 65-ия си рожден ден. Освен че не спира да пее и да се снима във филми, прима-дамата на латиномузиката се подмлади по един необичаен начин.

В нейна чест беше създадена кукла Барби "Глория Естефан".

Куклата увековечава певицата от знаменитото й турне от 1989 година "Get on Your Feet."

Само след няколко месеца, в навечерието на Рождество Глория Естефан ще пусне в продажба албум с коледни песни. В записите участват нейната дъщеря и нейният внук и според певицата това ще е най-специалния музикален проект в живота й.