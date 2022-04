„Hello, this is your captain speaking. Welcome aboard” (Здравейте, говори вашият капитан. Добри дошли на борда – б.ред.).

Няма човек, който е летял със самолет и на когото тези две изречения да не са се залепили в съзнанието като пощенска марка върху плик. Колко пъти сте чували това изречение? Десетки? Може би стотици? Чудесно! А в колко от тях сте ги чули, изречени от жена?

За пилотния епизод на новата ни дигитална рубрика „Жените на България“, чийто дом ще бъде нашият сайт www.btvnovinite.bg, избрахме именно нея!

ТЯ! С главни букви!

Точно този приятен женски глас, който може би ви е приветствал на борда на пътнически самолет – модел Embraer 190 на някой от многобройните полети на „България Еър“. Харесахме си я още когато „Жените на България“ бяха просто една хубава идея с много въпросителни. И не се отказахме от нея до момента, в който тя капитулира и се съгласи да бъде нашият толкова специален, първи гост!

Дами и господа, представяме на вашето внимание командир Надежда Доганова! В цялата й прелест, харизма, спокойствие и нежност, които излъчва от първата до последната секунда на срещата си с нашия екип! Зад гърба на тази смела, но съхранила своята деликатност дама, стоят стотици полети, в които тя е кръстосвала света, без дори да подозирате.

Уникалната ни поредица „Жените на България“ не би могла да започне по по-неповторим начин от този – очи в очи с командир Доганова – едно нежно сърце в един брутално мъжки свят. Само да не си помислите, че това я притеснява и че е избрала професията, в която сме свикнали да виждаме мъже, за да преследва несбъднати мечти, или за да доказва нещо, на някого. Нищо подобно!

Зад гърба на командир Надежда Доганова стоят 13 години стаж във въздуха, управлявайки любимата й бяла птица на име Embraer 190 като част от задружното семейство на българската авиокомпания „България Еър“. Там, във въздуха, няма място за емоции. Тя просто лети и си върши отговорно работата.

Сега може би ще ви шокираме, но тази крехка на външен вид жена, която изглежда толкова респектиращо със служебната си униформа, не се възприема на сериозно. Нито пък обича да играе роли. Всъщност, има роля, която не играе, а която безкрайно обича и която не би сменила за нищо на света: ролята на майка на три деца, на съпруга, на жена, която отказва да се превърне в мъжко момиче в нашето консуматорско общество.

Коя е най-прекрасната гледка отгоре? Кой град й е откраднал душата? Какво я натъжава във все по-студения и лишен от чувства свят на социални мрежи и модерни технологии? Каква е ролята на жената днес, в 2022 година, в 21 век? За какво си мисли, когато се извиси на хиляди км от земята?

Ние не можем да ви дадем отговори на тези въпроси. Командир Доганова обаче ги дава. Пред репортера ни Станимира Атанасова в едно откровено интервю между две жени, взето на борда на нейния самолет. Знаем, че сте нетърпеливи да я видите и да я чуете. И ние също сме!