Стадион „Юнак“ никога не е приютявал артисти, които толкова много да импонират на името му. Трима истински юнаци – млади, талантливи, провокативни, напети и доста добре „разпяти“, не просто прелъстиха многохилядната публика. В две поредни вечери те показаха какво означава да летиш, докато си здраво стъпил на земята...

Il Volo на италиански означава Полетът. И това е най-простичкото обяснение за успеха на Джанлука Джинобле, Пиеро Бароне и Иняцио Боскето. Родени между 1993 и 1995 година, те вече имат зад гърба си общи изпълнения с Барбра Стрейзънд, Ерос Рамацоти и Пласидо Доминго, номинации за „Грами“, концерти в най-големите сцени в света като Арена ди Верона и Роял Албърт хол, и... селфи с папата. И всичко това се случва в началото на тяхната кариера.

Концертите в София тази година бяха почти повторение на незабравимото гостуване на триото през 2019-а в „Арена Армеец“. Това обаче не прави сегашните изяви по-малко интересни. Те бяха показно за израстването и новите висоти, които постигат двамата тенори и баритона, както и умение да се развиват, и то в апогея на силите си.

Репертоарът на Il Volо е подбран така, че буквало би могъл да издържи векове наред във времето. Популярни, но и достатъчно трудни парчета, с възможност за изява на всеки от солистите – от смразяващата сетивата ария на Пучини – Nessun Dorma от „Турандот“, през изпитанието за всеки вокалист – „Карузо“ на Лучо Дала, до Granada, O sole mio и La Donna e Mobile – които всички сравняват с изпълненията на колосите Павароти, Карерас и Доминго.

Снимка: Виктория Вучева

Своеобразната кулминация на поредната доза здравословно и доста засищащо лимончело – сладко, без да е захаросано, и този път бе разбиващото Volare на Доменико Модуньо, с много ритъм и ударна доза адреналин. Почти изцяло „италианското“ меню бе отново овкусено с шедьоври на поп музиката – като My Way на Франк Синатра и Delilah на Том Джоунс.

Покъртителната балада на Селин Дион – All By Myself, Иняцио превърна в още по-драматичен вокален епос. Неочаквано добър ефект върху публиката имаше и Your Song на Елтън Джон, в която Джанлука показа „невъзможната“ красота на баритона, и далеч по-удобната за пеене Falling in Love на Елвис Пресли. Кралят на рока също е баритон, Елтън Джон е тенор.

На фона на този пъстър музикален коктейл, е редно да се каже, че турнето минава под мотото Il Volo sings Morricone and more, и включва филмовата музика от кино класиките „Малена“, „Имало едно време в Америка“, „Ново кино „Парадизо“...

И не на последно място – артистизъм и безпощаден, но идващ от сърцето, флирт с публиката. Няма как да летиш, ако нямаш сърце и положителна нагласа към хората срещу теб, към домогването до техните желания и очаквания, без да изневеряваш на себе си. Е, едно е сигурно, че след преживяването на стадион „Юнак“, нова чета от няколко хиляди сподвижника без проблем ще изговарят имената на тримата юнаци – Джанлука Джинобле, Пиеро Бароне и Иняцио Боскето. И ще ги очакват отново.

Историята

Момчетата се срещат през 2009 г., когато участват поотделно в телевизионното риалити Ti Lascio Una Canzone. Пътят към голямата слава започва, след като с тях се заема продуцeнтът Микеле Торпедине, работил преди това за Дзукеро и Андреа Бочели.

През 2010 г. триото се наименува Il Volo. През 2015 г. печели наградата на „Сан Ремо“ с песента Grande Amore и с нея представя Италия на „Евровизия“. Оттам започва истинския полет в музиката и славата. „Джанлука е елегантността и присъствието, Иняцио е радостта и благодарността, а Пиеро - силата и енергията“, пишат италианските медии за тях.