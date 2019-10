Грандиозният аудио-визуален спектакъл No Geography Tour на култовите The Chemical Brothers, връхлетя феновете, изпълнили столичната зала "Арена Армеец" в четвъртък вечер.

Легендите от Манчестър, които заедно с The Prodigy и Fatboy Slim наложи big beat, електро и техно жанра като едни от най-обичаните съвременни музикални течения, представиха зрелищен лайв денс спектакъл.

Родните меломани се насладиха на огромни човешки холограми, порой от лазери, формирани в зрелищни 3D мапинги, бърза въртележка и гигантски роботи.

The Chemical Brothers се събират в Манчестър през 1989 г. Те постигат световна слава, когато вторият им албум Dig Your Own Hole оглавява британските класации през 1997 г. През 1999-а четвъртият им студиен албум Surrender ги превръща в истински електронни легенди.

Само в Обединеното Кралство музикантите бележат шест първи места с албумите си и 13 топ 20 сингли, между които и две първи места. Едни от най-обичаните им композиции в цялата им дискография са Hey Girl Hey Boy, Block Rockin’ Beats, Galvanize, които чухме и в „Арена Армеец”.