Той е посветен на софийските алпинисти и връзката на хората с природата

Откриват мащабния стенопис „Упование“, посветен на софийските алпинисти и връзката на хората с природата, в 19.00 часа днес (28 август) в София. Авторът Венцислав Йосифов – Jermain работи над финалните щрихи на творбата пред бившия хотел „Плиска“. Инициативата е дело на фондация Visionary в партньорство с посолството на Словения и е част от календара на фондация „София – Европейска столица на спорта“.

