В Квадрат 500 са представени близо 200 произведения на автори от 50 държави

Международното биенале на стъклото отбелязва своето пето издание и затвърждава ролята си като водеща платформа за съвременно изкуство от стъкло в България и по света.

От основаването си през 2017 година то привлича все повече художници и публики, превръщайки се във форум за обмен на идеи и културни срещи.

Традиционно под мотото „Заедно“, тази година в Националната галерия / Квадрат 500 са представени близо 200 произведения на автори от 50 държави – впечатляваща селекция, обединяваща утвърдени и изгряващи имена, различни поколения и многообразие от техники.

Изложбата се открива днес и ще продължи до 30 ноември.