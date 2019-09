На живо музиката на Evanescence звучи още по-завладяващо и дори космично. А гласът на Ейми Лий е като на прекрасната магьосница от приказките, която умее да прави всичко – сгрява те, кара те да настръхваш, да трепериш, да вдигаш адреналина и да мечтаеш, докато я слушаш.

В това се увериха хилядите верни фенове на групата, която идва за втори път у нас, но за първи път в София и пред толкова голяма аудитория.

Ейми и четиримата й спътници – Тим Маккорд (бас китара), Уил Хънт (барабани), Трой Маклохорн (китара и беквокали) и Джен Маджура (китара и беквокали) сътвориха спектакъл на ръба на съвършенството. И това е огромно постижение, като се има предвид, че малцина от гостувалите в „Арена Армеец“ рок музиканти са се справяли с озвучаването на най-голяма ни зала.

Снимка: Димитър Алексов

Evanescence могат да бъдат мечта на всеки фен – с един от най-добрите вокали, който в продължение на 90 минути, нито за миг, не си позволи да маркира парчетата, с перфектния звук и със стегнато представяне, което мина през всички периоди от творчеството на групата, неслучайно двукратен носител на „Грами“.

Сред 15-те песни в основната част, четири бяха от най-актуалния албум на Evanescence – Synthesis, който появи през 2017 г. след шестгодишна творческа пауза. И всъщност предлага нов прочит и аранжименти на най-популярните парчета. В него има само две нови песни, и едната от тях - Imperfection, бе избрана за откриваща.

Снимка: Димитър Алексов

Imperfection (на англ. – несъвършенство) е свързана със загубата и тъгата, която всички чувстваме, и борбата с това. А апелът на Ейми е да бъдем заедно, за да вървим напред. Това е песен и за способността да приемем нашите недостатъци и нашите различия, затова „несъвършенството" е нашата уникалност, казва тя.

С подобен заряд звучи почти всичко, създадено от Evanescence. Нищо че на What You Want и Going Under, например, публиката буквално пощуря, а на Bring Me to Life всички пееха с пълно гърло. След този паметен финал, черешката на тортата бяха двата биса – My Immortal и едно дълго „изречение“, компилирано от Haunted, My Last Breath, Cloud Nine, Everybody's Fool, Weight of the World и Snow White Queen. Evanescence означава мимолетност, и това сякаш е магията, с която един концерт може да мине като сън, който искаш да се повтаря всяка нощ...