Исторически обрат на България срещу САЩ донесе победа на националите ни по волейбол. Волейболистите ни губеха с 0:2, но не се предадоха, и заслужено са на полуфинал на световното първенство, след победата с 3:2.
Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport. Вижте как протече мача тук:
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK