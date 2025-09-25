Националите ни губеха с 0:2, но не се предадоха

Исторически обрат на България срещу САЩ донесе победа на националите ни по волейбол. Волейболистите ни губеха с 0:2, но не се предадоха, и заслужено са на полуфинал на световното първенство, след победата с 3:2.

Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport. Вижте как протече мача тук:

