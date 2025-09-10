„Едно време се говореше за таланти основно в сферата на изкуствата, после се говореше за вундеркинди в други сфери. Ние днес говорим за едни нормални млади хора, които обаче имат други способности от тези, които ние имаме, вие сте затова таланти. Подкрепата на бизнеса, подкрепата на тези, които прилагат тези умения, това познание, е изключително важно и е гаранция за това, че бъдещето трябва да бъде близо до хората. Подкрепата на държавата в тези моменти, в тези случаи, е задължителна. Тази синергия трябва да бъде насърчавана и вие сте тези, които трябва да ни дадат шанса и ние да прогледнем в това бъдеще и да живеем с тези надежди."

Това заяви министър-председателят Росен Желязков на официалното обявяване на новия випуск стипендианти по програмата EXPLORER на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски", предаде репортер на БГНЕС.

„С вашия талант ще направите това, което вече носи славата на България чрез института INSAIT и чрез всички тези шампиони в развитието на модерните технологии, които променят живота на човешкия род. Има страхове и много надежди, но вие сте тези, които трябва да разсеете страховете и да вдъхнете надежда, че бъдещето на човечеството ще бъде много по-светло, много по-смислено и много по-състоятелно благодарение на новите технологии", допълни още Желязков.

Премиерът благодари, че стипендиантите са избрали да останат в България. „Ангажиментът, който лежи на вашите все още млади плещи, е много по-голям от усилията, които ние сме длъжни да вложим във вашето развитие. Това, което днес ще посеем, е едно много малко семенце на всичко онова, което ще жънем някой ден, благодарение на вашето усилие, вашия труд и вашия талант."

Няма съмнение, че вече живеем в ерата на изкуствения интелект и сме на прага на период на още по-дълбоки и мащабни дигитални трансформации, които ще определят света. Развитието на изкуствения интелект ще концентрира в най-голяма степен добавена стойност, ще определя производителността и социално-икономическото развитие на държавата. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев днес на официалното обявяване на новия випуск стипендианти по програмата EXPLORER на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“.

На събитието присъстваха ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски" проф. Георги Вълчев, проф. Мая Стоянова, декан на Факултета по математика и информатика (ФМИ) към СУ "Св. Климент Охридски", проф. Мартин Вечев - основател и научен директор на INSAIT , инж. Борислав Петров - изпълнителен директор на Института.

