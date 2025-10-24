В петък в почти цялата страна важи жълт код за силен и бурен вятър. Очаква се скоростта му да бъде между 60 и 70 километра в час.

Максималните температури ще са все още високи - между 18 и 24 градуса. В София - около 19, 22 градуса в Пловдив и 21 във Варна. От запад на изток - валежи от дъжд, които следобед постепенно ще спрат.

Утре - ветровито време и понижение на температурите. Следобед и през нощта над Северна България предстоят дъждове.

В останалите области - и слънчеви часове. В неделя времето ще е облачно с валежи над Северозападна България. Към понеделник вятърът ще донесе още студен въздух. В много области - с валежи от дъжд. На места за възможни и значителни количества! Във вторник предстои постепенно спиране на валежите, а в сряда - променлива облачност.

