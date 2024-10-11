Земетресение до Симитли

Слабо земетресение е регистрирано до Симитли, показва информацията на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Трусът е регистриран в 13:41 часа. Силата му е 2,1 по Рихтер.

Епицентърът е на 2 км северозападно от Симитли, а дълбочината е 7,4 км.

По-рано през деня силно земетресение стана в Черно море. Трусът беше усетен във Варна и Поморие, съобщават българи в платформата на Европейския средизменоморски сеизмологичен център (ЕССЦ).

На първи октомври земетресение стана в Северна Македония. Епицентърът беше близо до границата ни. Трусът беше усетен в Благоевград.