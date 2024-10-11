Силно земетресение в Черно море. Трусът е със сила 5,2 по Рихтер. Дълбочината е 10 км, показва информацията на Европейския средизменоморски сеизмологичен център (ЕССЦ).

Земетресението е регистрирано в 10:16 часа българско време.

Според Националния институт по геофизика, геодезия и география трусът е с магнитуд 5.

Епицентърът е на 164 км северозападно от турския град Зонгулдак.

Трусът е усетен в българските крайбрежни градове.

Множество хора съобщават, че са усетили земетресението във Варна и Поморие.

„Усетих го леко“, посочва жител на Варна в платформата на ЕССЦ. Друг жител допълва, че трусът е преминал бързо.

Преди дни земетресение с магнитуд 4,2, ударило Вранча, беше усетено в Северна България.

Съобщава се, че е усетено и у нас - в Разград и Русе, според информация в Европейския сеизмологичен център. По думите на жител на Разград гардеробът в стаята му е изскърцал.

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