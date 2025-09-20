Между 15 и 20% от хората страдат от безсъние. Лошият сън може да доведе до раздразнителност, проблеми с концентрацията и дори повишен риск от инциденти на пътя или на работното място.

Един прост и научно доказан метод за по-бързо заспиване е затопляне на краката, обяснява проф. Уилям Уиздън от Имперския колеж в Лондон. Той го нарича „естествено приспивателно“, предава The Washington post.

Как действа?

Затоплянето на крайниците преди сън не само ни кара да се чувстваме уморени, но и предизвиква промени в мозъчната активност, свързани с по-дълбок сън.

Много животни, включително хората, се грижат да са на топло, преди да заспят. Поддържането на топла кожа – чрез одеяло или като търкате краката си един в друг – стимулира сънливостта.

Парадоксално, загряването на краката всъщност помага на тялото да се охлади, като разширява кръвоносните съдове.

Температурата на тялото пада при заспиване и трябва да се запази стабилна, за да се поддържа дълбок сън. Идеалната комбинация за нощен отдих е топла кожа и прохладна стая, препоръчва проф. Уиздън. Според Националната фондация за съня, оптималната температура на спалнята е между 16 и 19°C.

Какво може да обезсили ефекта?

Обичайни навици като прием на лекарства – например ибупрофен за главоболие или мускулна болка, могат да неутрализират ползата от затоплянето на краката, тъй като свиват кръвоносните съдове. Някои проучвания показват, че нестероидните противовъзпалителни средства могат да нарушат цикъла на съня, вероятно чрез влияние върху мелатонина – хормона на съня.

Снимка: iStock

Проф. Уиздън препоръчва консултация лекар за други безопасни методи за облекчаване на болката и топли крака преди лягане.

