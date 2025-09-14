Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" с Турция, на вход за леки автомобили. Това съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика е към 6 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно не работи поради ниското ниво на река Дунав. Водачите да използват алтернативни гранични преходи, препоръчва "Гранична полиция".

Поради основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.

Трафикът е нормален на всички останали гранични преходи с Румъния, пише БТА.

На граничните пунктове със Сърбия и Република Северна Македония трафикът е нормален.

Пътят до Ксанти през Златоград на границата с Гърция на гръцка територия е затворен за всички превозни средства до 13 септември поради ремонт и се препоръчва преминаване през граничен пункт "Маказа".

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

