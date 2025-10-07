Ще има ли нов изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд - това трябва да реши днес съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. В момента длъжността се заема от Георги Чолаков.

До ноември миналата година той беше председател на съда, а след като мандата му изтече, остана на поста, като изпълняващ функциите. Междувременно бяха приети промени в закона, според които едно и също лице не може да е изпълняващ функциите повече от 6 месеца.

„Има основание разумно да се предполага, че съдийската колегия ще избере нов изпълняващ функциите доколкото този въпрос не се поставя за първи път пред колегията. След като колегията вече е приела един път, че е на лице необходимост от посочване на друг и.ф. - то е логично да се предполага, че ще бъде избран днес. Ще видим как ще се развие дебатът“, каза Галина Захарова, председател на ВКС.

В същата хипотеза с изтекъл шестмесечен срок е и изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Миналата седмица ВКС излезе с две разпореждания, с които отказва да възобнови дела по негово искане. С мотива, че след 21 юли той не може да изпълнява функциите.

