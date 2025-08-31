Заради серия катастрофи в ход е обезопасяване на друга рискова скоростна отсечка - пътят между Мездра и Ботевград, където монтират разделителни колчета.



Гъвкавите ограничители се разполагат в участък от 4 километра около село Лютидол, където строителството все още не е приключило и движението се стеснява от две ленти в една.

От отварянето на трасето вече има няколко тежки катастрофи.



Две от тях са от този петък, когато човек загина, а петима, включително две деца, са ранени.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK