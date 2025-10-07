Заради проливния дъжд е обявен неучебен ден за училища и детски градини на територията на цялата община Царево. Обстановката на територията е нормална през нощта, остава предупреждението за следващите часове и дни, написаха от общината във Фейсбук страницата си.

Въпреки интензивните валежи през нощта и сега, обстановката на територията на община Царево към момента е нормална. Общинският щаб, дежурни екипи на общината и МВР обхождат критичните точки през цялата нощ.

Оттам казват още, че продължават да следят обстановката и при риск от наводнение ще бъдат предприети съответните действия.

Съветът е да не се предприемат пътуване и излизане без причина.

Призоваваме всички стопани на дворни кучета да ги освободят от поводите и да ги преместят на сигурно място, написаха още от Община Царево.

