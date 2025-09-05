Ден преди официалните чествания на Съединението на Княжество България и Източна Румелия – тържествата започнаха.

В град Съединение, някогашно Голямо Конаре, пристигнаха гости от цялата страна. Програмата беше открита от самодейни състави. Предстои отслужването на панихида за загиналите. С литийно шествие участниците ще пристигнат на центъра на града, където ще последва тържествена заря-проверка с участието на 61-ва Стрямска бригада.

На 5 септември преди 140 години от там тръгва първата и оказала се най-голяма чета, която достига до Пловдив. Начело на четата застават Петър Шилев и войводата Чардафон Велики. Към тях се присъединява и 18-годишната Недялка Шилева, която ушива знамето на четниците, но поради факта, че нямала време то да бъде извезано – буквите му са изписани с блажна боя.

От някогашното Голямо Конаре тръгват около 500 четници. През 20-километровия път до Пловдив към тях се присъединяват много хора и в „Града под тепетата“ пристигат над 1000 души.

Заради приноса на Голямо Конаре към Съединението на България, в края на 60-те години на XX век то е кръстено град Съединение.

В утрешния празничен 6 септември „Тази събота“ ще се излъчва от Пловдив, където вече пристигна водещият на предаването Митьо Маринов.

Студиото ще бъде „изградено“ на „Небет тепе“. В предаването ще видите за славните моменти на националното ни обединение, за историята и красотата на хилядолетния град, неговите минали и днешни герои. На празника гости ще бъдат президентът Георги Първанов, кметът на Пловдив Костадин Димитров, бригаден генерал Божидар Бойков.

За любопитното в този исторически ден ще разкажат историците проф. Петър Стоянович и доц. Стефан Шивачев, водещият Ники Кънчев, Криско, Благовест и Светослав Аргирови също ще са гости на предаването.

Участниците от комитет "Родолюбие", които ще пресъздадат за нас част от историческите моменти на деня на Съединението, също ще бъдат гости на предаването. Проследете най-важното от празничния 6 септември с „Тази събота от 7:30 ч. и до 11 ч.

