В Пловдив традиционно измиха с шампион Паметника на Съединението в Пловдив в навечерието на 6 септември.
700 общински служители чистят улиците в града за 140-ата годишнина от обединението на Княжество България с Източна Румелия.
Точно в 10 ч. специална водоструйка започна изливането на над 2 тона вода и шампоана концентрат с традиционен аромат.
По-рано тази седмица общинското предприятие „Градини и паркове“ облагороди зелените площи на площад „Съединение“ за празника на Пловдив.
По повод предстоящото честване на Деня на Съединението бе извършено и цялостно почистване на всички входно-изходни артерии на града.
Дейностите обхванаха машинно метене и измиване на пътните платна, почистване на трева, събиране на отпадъци от тротоари и прилежащи пространства.
Измити и почистени са автобусните спирки по основни булеварди и ключови артерии като бул. „Цар Борис Трети Обединител“, бул. „Източен“, бул. „Менделеев“, бул. „Найчо Цанов“, бул. „Санкт Петербург“ и др.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK