В Пловдив традиционно измиха с шампион Паметника на Съединението в Пловдив в навечерието на 6 септември.

700 общински служители чистят улиците в града за 140-ата годишнина от обединението на Княжество България с Източна Румелия.

Точно в 10 ч. специална водоструйка започна изливането на над 2 тона вода и шампоана концентрат с традиционен аромат.

По-рано тази седмица общинското предприятие „Градини и паркове“ облагороди зелените площи на площад „Съединение“ за празника на Пловдив.

По повод предстоящото честване на Деня на Съединението бе извършено и цялостно почистване на всички входно-изходни артерии на града.

Дейностите обхванаха машинно метене и измиване на пътните платна, почистване на трева, събиране на отпадъци от тротоари и прилежащи пространства.

Измити и почистени са автобусните спирки по основни булеварди и ключови артерии като бул. „Цар Борис Трети Обединител“, бул. „Източен“, бул. „Менделеев“, бул. „Найчо Цанов“, бул. „Санкт Петербург“ и др.

