Зам.-кметът на Плевен Калоян Къдрийски става управител на ВиК

Преди това освожоден беше инж. Климент Тодоров, тъй като е налице неспособност за справяне с динамичната среда през изминалите месеци - според дружеството

Снимка: bTV

Редакторски екип

Публикувано в  10:45 ч. 06.10.2025 г.

След анализ на резултатите на ВиК оператора в Плевен управителният съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД реши да освободи инж. Климент Тодоров от поста управител на дружеството.

Според ръководството на холдинга досегашното управление не е постигнало очакваните резултати и не е успяло да се справи с динамичната среда през последните месеци.

Считано от датата на вписване на решението, до провеждането на конкурс за нов управител, функциите ще се изпълняват от Калоян Къдрийски. До момента той е бил заместник-кмет с ресор „Териториално развитие“ в община Плевен и е член на Областния кризисен щаб за водоснабдяване.

Ръководството на холдинга заявява, че предприетата промяна цели по-ефективна работа на ВиК оператора и постигане на заложените цели на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

