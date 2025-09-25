Заедно до последната реплика и до последния си дъх. Така помним обичаното актьорско семейство Виолета Бахчеванова и Васил Стойчев. Тази година двамата щяха да навършат 90 години.



Тя е от София, той от Кюстендил. Поколения българи го помнят като Цар Калоян от филма на Дако Даковски. А тя завинаги остава една от гранд дамите на Народния театър. Те са Виолета Бахчеванова и Васил Стойчев.



Снимка: bTV

„Те бяха много заети. Премиерата приключваше и на следващата сутрин отново влизаха в нови репетиции“, разказва Десислава Стойчева, дъщеря на Виолета Бахчеванова и Васил Стойчев.

Десислава Стойчева не помни родителите си скарани или разделени.



„В малкото свободни моменти, те бяха толкова отдадени на семейството си, че възпитаха и нас в такива ценности. Те бяха непрекъснато един за друг, но те бяха и един за друг за децата си“, казва тя.

Снимка: bTV



В памет на актьорите в центъра на столицата откриха изложбата „Заедно по пътя“.



От първите им съвместни спектакли в Бургаския театър творческият път на Виолета Бахчеванова и Васил Стойчев може да бъде разгледан в градинката пред Народния театър.

„Много изгубихме, когато вече нямаше театър, защото това ангажираше всичкото ни време“, казва актрисата Виолета Бахчеванова в интервю в „Тази събота и неделя“ през 2015 г.



„Свикнали бяхме да работим заедно и благодарение на това можахме да направим много“, добавя актьорът Васил Стойчев.

Снимка: bTV



90-годишнината ще бъде отбелязана и с безплатни прожекции в кино „Одеон“, а в Театралната академия- с непоказвани снимки на двамата актьори.

