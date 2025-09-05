От пожарната потвърдиха за bTV, че става дума за горящи отпадъци

Пожар се разрази между столичните район „Връбница“ и квартал „Обеля“, в близост до гробищата.

В околията има задушлива миризма.

На място има два пожарни автомобила, които работят по гасенето на пламъците.

Няма данни за пострадали. Огънят е пламнал в сутрешните часове на деня.

