Задържат под стража обвиненият в убийство 15-годишен младеж. Няма опасност да се укрие, но има реална опасност да извърши престъпление, заради предишните крими прояви. Едно от тях от тази година.

Определят го като личност с висока степен на обществена опасност макар и да е непълнолетен.

Отчетена е и липсата на реална родителска подкрепа.

Адвокатът му е искал домашен арест. В последните минути се е консултирал с бащата на детето и няма да обжалват мярката.

Снимка: bTV

Направени са му прегледи. Но е преценено, че може да лежи в ареста. Като все пак съдът е оказал на служителите в ареста да спазват предписаният от лекарите режим.

Заседанието днес се проведе на закрити врата.

Припомняме, че 15-годишното момче е обвинено за убийството на свой връстник в столичен мол. Заседанието започна вчера, но се наложи да бъде прекъснато, защото на обвиняемия му прилоша. На място пристигна и екип на Спешната помощ, а медиците казаха, че се нуждае от изследвания в болница.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK