Обвиненият младеж за убийство на свой връстник в мола е изписан от болницата

15-годишното момче, обвинено за убийството на свой връстник в столичен мол, вече е изписано от Националната кардиологична болница. Това потвърдиха за bTV от лечебното заведение.



Най-вероятно младежът още днес ще се изправи отново пред съда, за да се гледа мярката му за неотклонение.

Заседанието започна вчера, но се наложи да бъде прекъснато, защото на обвиняемия му прилоша.



На място пристигна и екип на Спешната помощ, а медиците казаха, че се нуждае от изследвания в болница.



След като вече е изписан, съдът ще може да реши дали 15-годишният задържан да остане в ареста.