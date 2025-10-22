dalivali.bg
София
България

Обвиненият младеж за убийство на свой връстник в мола е изписан от болницата

Съдът решава дали да остане в ареста

Публикувано в  17:19 ч. 22.10.2025 г.

15-годишното момче, обвинено за убийството на свой връстник в столичен мол, вече е изписано от Националната кардиологична болница. Това потвърдиха за bTV от лечебното заведение.

Най-вероятно младежът още днес ще се изправи отново пред съда, за да се гледа мярката му за неотклонение. 

Задържаният за убийството на 15-годишно момче в София е в Националната кардиологична болница

Заседанието започна вчера, но се наложи да бъде прекъснато, защото на обвиняемия му прилоша.

На място пристигна и екип на Спешната помощ, а медиците казаха, че се нуждае от изследвания в болница.

След като вече е изписан, съдът ще може да реши дали 15-годишният задържан да остане в ареста.

