Във връзка с проведена специализирана операция на ГДБОП-Бургас, при която млад мъж - син на прокурор от Апелативната прокуратура в Бургас, е арестуван с 50 кг марихуана, по разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство ще бъде възложено на Районната прокуратура във Варна. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

По информация на bTV арестуваният е син на прокурора от Апелативната прокуратура в Бургас - Валентина Маджарова.

До ареста в средецкото село Драка се стига след акция на ГДБОП и продължителното му следене.

Майката на задържания беше ръководител на Специализираната прокуратура, а след закриването ѝ стана заместник-апелативен прокурор на Бургас.

По предложение на Сарафов обаче преди две години Маджарова беше освободена от ръководния пост с решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и остана редови магистрат.

bTV потърси Маждарова за коментар, но без резултат.

Очаква се след като делото бъде възложено на наблюдаващ прокурор на принципа на случайното разпределение, да бъде издадено постановление за задържане за срок до 72 часа и Районна прокуратура-Варна да поиска от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Прехвърлянето на разследването цели да гарантира обективността, ефективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, както и с оглед категоричната безкомпромисност на прокуратурата спрямо извършителите на престъпления.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK