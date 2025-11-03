Софийска районна прокуратура повдигна обвинение и задържа 56-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на жена, съобщиха от държавното обвинение.

На 31 октомври по обяд на бул. „България“ в София обвиняемият е ударил шамар на жена, в резултат на което тя паднала на земята.

Ударът и падането са причинил на 45-годишната шофьорка средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на черепа.

Обвиняемият е проявил агресия към жената след лека катастрофа. Деянието е извършено по хулигански подбуди, при незачитане на обществения ред на публично място и демонстрирайки явното си неуважение към човешката личност, са аргументите на прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, чл. 129, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК, за което се предвижда затвор от 2 до 10 години.

С постановление на прокурор 56-годишният мъж е задържан за 72 часа и предстои държавното обвинение да внесе искане за мярка „задържане под стража“ за него.

