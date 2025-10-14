Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 49-годишен мъж за извършени хулигански действия в столичен мол .

На 12 октомври около 19:30 часа в мол на бул. „Цариградско шосе“ в София обвиняемият е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

Той е извадил нож тип “мачете“ и го е размахвал в различни посоки и към различни хора, без да е бил предизвикан от пострадалите.

Н.А. е извършил деянието с особена дързост, като демонстрирал безнаказаност и пренебрежение към установените правила, закрилящи добрите нрави в обществото.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 2,вр. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 5 години.

Обвиняемият е осъждан. С постановление на наблюдаващ прокурор е задържан за срок до 72 часа.

В Софийски районен съд предстои да бъде внесено искане от прокурор за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Н.А.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK