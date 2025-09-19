Петима мъже и една жена са задържани при полицейска операция, проведена в частни домове в Бургас.

В дома, обитаван от 43-годишен криминално проявен бургазлия, е намерено и иззето кристалообразно вещество с приблизително тегло 10 грама (метамфетамин), електронна везна и множество найлонови пликчета.

2 / 10 Задържаха в дома им баща, майка и двамата им синове с метамфетамин в Бургас При проверка на други жилища са задържани и двама братя с наркотици

8 снимки Снимка:

От жилището са иззети и множество банкноти с различна номинална стойност в размер на около 28 000 лева.

Задържани са 43-годишният мъж, неговата жена и двамата им синове. По случая е образувано досъдебно производство.

Същото семейство бе задържано през май тази година, когато бяха иззети близо 100 грама метамфетамин и голяма парична сума.

Полицейските служители проверили и още две жилища, обитавани от двама криминално проявени братя.

В едното от тях са намерени и иззети суха марихуана, електронна везна и найлонови пликчета (джъмпери).

На място са задържани обитателя на жилището - 24-годишен бургазлия и 26-годишния му брат.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK