Задържаха в дома им баща, майка и двамата им синове с метамфетамин в Бургас

Петима мъже и една жена са задържани при полицейска операция, проведена в частни домове в Бургас.
В дома, обитаван от 43-годишен криминално проявен бургазлия, е намерено и иззето кристалообразно вещество с приблизително тегло 10 грама (метамфетамин), електронна везна и множество найлонови пликчета.
От жилището са иззети и множество банкноти с различна номинална стойност в размер на около 28 000 лева.
Задържани са 43-годишният мъж, неговата жена и двамата им синове. По случая е образувано досъдебно производство.
Същото семейство бе задържано през май тази година, когато бяха иззети близо 100 грама метамфетамин и голяма парична сума.
Полицейските служители проверили и още две жилища, обитавани от двама криминално проявени братя.
В едното от тях са намерени и иззети суха марихуана, електронна везна и найлонови пликчета (джъмпери).
На място са задържани обитателя на жилището - 24-годишен бургазлия и 26-годишния му брат.
