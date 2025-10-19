Полицията в София е арестувала 45-годишна шофьорка, която блъсна пешеходец на бул. "Тодор Каблешков" и избяга.
Инцидентът стана вчера на кръстовището с ул. "Луи Айер“.
Жертвата е мъж – 87-годишен чужд гражданин, съобщиха от СДВР. Първоначално бе съобщено, че загиналият е 60-годишен мъж.
По непотвърдена информация той е пресякъл на червен светофар и така се е стигнало до удара.
Образувано е досъдебно производство.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK