Автомобил блъсна пешеходец на столичния бул. "Тодор Каблешков" в района на голям хипермаркет.
Според разказа на очевидци човекът е загинал, а шофьорът е избягал.
Очевидци пишат във Фейсбук групата "Катастрофи в София", че на пътното платно има покрито тяло.
Районът е отцепен, изчаква се кола на "Криминална полиция".
Очаквайте подробности!
