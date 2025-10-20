Задържаха 52-годишен мъж, нанесъл средна телесна повреда на непълнолетната си дъщеря.

За това съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 15 октомври 2025 г. в къща в гр. Банкя, обвиняемият Е.Д. е нанесъл няколко удара с дървена тояга по лявата ръка на 16-годишната си дъщеря, като й е счупил кост на лявата предмишница. Вследствие на това й е причинил средна телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая се води досъдебно производство.

Е. Д. е осъждан в миналото, но е реабилитиран. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Състав на съда се е съгласил с искането и му е наложил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ .

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

