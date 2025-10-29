Задържан е 57-годишен мъж, обвинен за убийството на майка си в с. Студеница, област Шумен, съобщиха от прокуратурата.

С решение на Апелативната прокуратура във Варна арестът му е удължен до 72 часа.

Бейнан Хюсеин е привлечен към наказателна отговорност за това, че е причинил смъртта на родната си майка.

Убийството е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин за жертвата при условията на домашно насилие, посочват от пресцентъра на Апелативната прокуратура.

За случилото се е станало известно на 28 октомври, сигнал е подал внукът на жертвата.

Престъплението е извършено в дома на 80-годишната жена. До момента е установено, че 57-годишният мъж е нанесъл на майка си жесток побой, в резултат на който тя е починала. Работата по доказване и документиране на извършеното престъпление продължава и към момента под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура-Шумен.

Предстои в съда да бъде внесено искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

