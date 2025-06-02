Служители от Първо РУ задържаха 18-годишен младеж, който на 30 май е управлявал електрически мотопед на площад „Кракра“ в Перник, съобщиха от полицията.

Агресивното му поведение и възможността да блъсне деца и възрастни е предизвикало възмущение у гражданите.

По данни на майка, двегодишното й дете се е разминало по чудо от сблъсък с мотоциклетиста, който окуражаван от група тийнейджър е извършвал рисковите маневри на едно колело с бясна скорост.

18-годишният е бил задържан за до 24 ч. и е образувано досъдебно производство за хулиганство.

Уведомена е прокуратурата и действията по разследването продължава. Съгласно Закона за движение по пътищата, е забранено движението на индивидуални електрически превозни средства по площадите, предназначени само за пешеходци, посочват още от полицията.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK