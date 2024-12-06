Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 17-годишен младеж, нанесъл средна телесна повреда на мъж.

На 28 септември около 20 часа на алея в близост до търговски център в София момчето е нападнало мъжа и му е счупил носа.

В хода на разследването са събрани доказателства, че именно младежът е извършил деянието. Той е задържан за срок до 48 часа.

Деянието е извършено по хулигански подбуди. По случая е образувано досъдебно производство.

Днес наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо 17-годишния младеж.

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