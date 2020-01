Промените в наредбата за отпадъците целят да замажат очите, те не обхващат съществени моменти. Това коментира във "Важното, казано на глас" Генади Кондарев от "За земята" по bTV Радио.

Той обясни, че се дават изключително кратки срокове за реакция и едва са успели да отреагират със становище.

Вратичката в законодателството остава и тези, които злоупотребяват, са поканени да продължат да го правят, допълни Кондарев.

Заедно с Десислава Микова от Грийнпис те коментираха безпрецедентните пожарите в Австралия. Двамата обясниха, че случващото се създава своя собствена климатична система, в която пожарите създават облаци, а те от своя страна създават предпоставки за нови пожари.

През последните 10 години отлагането на мерките, свързани с климатичните промени, доведоха до това, на което ставаме свидетели сега, коментира Кондарев.

Десислава Микова посочи, че според хора, които се борят със стихията на място, ситуацията е крайно непредвидима.

На този етап двамата не се ангажират с размерите на щетите, защото очакванията са тази седмица отново да има температурни пикове. За съжаление, прогнозите не са обещаващи и тези няколко капки дъжда са облекчение за пожарникарите, но временно, допълни Микова.