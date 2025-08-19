Eдин водач с фалшива шофьорска книжка и петима неправоспособни - това са установили пътните полицаи в София за три дни.Това каза на брифинг комисар Стефан Тотев, заместник-началник на Пето районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

От петък е в ход полицейската операция, насочена към пътния травматизъм и неговото противодействие. Припомняме, че в ранните часове на 15 август 21-годишният Виктор Илиев се вряза с между 170 и 200 километра в час в автобус. Спешните мерки бяха задействани именно заради инцидента.

Тотев допълни, че при откриване на фалшиво свидетелство за управление на автомобил ще се води разследване и по линия на изготвянето му.

От СДВР уточниха, че има установени водачи, шофирали след употреба на алкохол или наркотици. "Все по-рядко установяваме хора употребявали райски газ", посочи Тотев.

По негови думи, след като вече и общинските камери следят за нарушения на пътя, си личи по-голяма дисциплина у шофьорите.

"Има книжки, на които им е придаден много достоверен вид и на пръв поглед не може да се каже дали са фалшиви. Има и такива с по-ниско качество. Категорично може да се каже, след като бъде изследвана и сравнена с образците на съответната държава", обясни Тотев.

