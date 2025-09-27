Лекари и пациенти от кардиохирургията на университетската болница "Пълмед", както и любители на велосипедния спорт, заедно участваха в 32-километров несъстезателен велопоход, който стартира тази сутрин от Гребната база в Пловдив.



Велопоходът е по повод Световния ден на сърцето, който всяка година се отбелязва на 29-ти септември, и цели да популяризира активния начин на живот като основна предпоставка за добро сърдечно здраве. Пловдивският митрополит Николай лично благослови преди старта всички участници. Сред тях беше и 77-годишен мъж, опериран преди година за протезиране на аортна клапа.

"Основната идея и кауза е да подкрепим здравословния начин на живот, да подкрепим активното движение като необходимата съставка за рецепта за здравото и щастливо сърце”, каза д-р Андрей Неутов,началник на Кардиохирургия, УМБАЛ "ПЪЛМЕД”



"Много по-православно е да караш колело, отколкото да мързелуваш върху дивана, сърфирайки в интернет", посочи митрополит Николай.



"-Аз редовно карам колело. Почти всеки ден навивам по 30 километра. Освен това и тренирам, и съм в страхотна форма!“, каза Атанас Атанасов, пациент на кардиохирургията, на 77 години.

