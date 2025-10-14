За четвърти път Окръжен съд Хасково отложи делото по искането на прокуратурата за отстраняването от длъжността на кмет на община Минерални бани Мюмюн Искендер.

Причината е, че решенията и докладните записки, които съдът по настояване на прокуратурата изиска от Общински съвет Минерални бани, не са представени.

Следващото заседание на Окръжен съд Хасково е насрочено за 21 октомври от 11 часа.

До напрежение пред съда, където заради заседанието се бяха събрали много хора от община Минерални бани, които са привърженици на Искендер, не се стигна.

Кметът е обвинен за участие в организирана престъпна груба с цел усвояване на евросредства. Той бе под домашен арест, от който бе освободен, след като изтекоха 8-те месеца за разследване.

